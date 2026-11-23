Dall’euforia in casa Lazio al salto di qualità sul campo di Gattuso e la Roma di Gasperini: dopo dodici giornate la Capitale corre forte e guarda con fiducia al futuro, ma ora serve il passo decisivo delle proprietà per pensare allo scudetto.

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Lazio e Roma una classifica che chiede coraggio per lo scudetto

Come riporta Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, la Lazio non vuole essere svegliata dal proprio sogno: il suo cammino ha il sapore di una favola rara, come quelle di Verona e Sampdoria. Un conteggio semplice sulle prime dodici giornate mette però insieme le due anime della Capitale, tra l’entusiasmo biancoceleste e le tensioni vissute anche fuori dall’Olimpico: rispetto a un anno fa, Lazio e Roma hanno messo insieme 17 punti in più (14 la Lazio, 3 la Roma che a novembre 2025 guidava a quota 27), con crescite marcate anche nel bottino offensivo. La classifica invita a osare e spinge a chiedere a Lotito e ai Friedkin di rafforzare tecnicamente le rose per non lasciar sfuggire occasioni che capitano di rado.

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