Romagnoli, se ne va l’ultimo laziale a segno in un derby

Con l’addio di Alessio Romagnoli, la Lazio saluta anche l’ultimo autore di una rete in un derby contro la Roma; quella segnata nella stracittadina resta anche l’ultimo gol in Serie A del difensore nonché l’ultima rete di un laziale in un match contro i giallorossi.

LEGGI ANCHE: Spunta Brozovic per il centrocampo: l’attesa prima del colpo

Lazio, la rete nel derby contro la Roma resta l’ultimo gol di Romagnoli in biancoceleste

Il 13 aprile 2025 è stato il giorno delle ultime volte. Come riporta il Corriere dello Sport, in tale data Alessio Romagnoli segnò alla Roma su assist di Luca Pellegrini all’esito di un’azione condotta dai due calciatori di fede laziale. Più tardi, la rete di Soulè riequilibrò la partita, lasciando ai biancocelesti un solo punto. Da allora, solo sconfitte contro i giallorossi, e senza trovare la via del gol. Inoltre, prosegue il quotidiano, si tratta anche dell’unica marcatura messa a segno da un calciatore laziale in un derby negli ultimi cinque anni. Una rete dal significato particolare, quindi, per Romagnoli, nonché l’ultima del centrale in Serie A: la scorsa stagione, infatti, ha segnato solo in Coppa Italia, nella sfida di ritorno contro l’Atalanta. Adesso che il suo trasferimento all’Al-Sadd è ufficiale, Alessio lascia il campionato italiano con 15 gol all’attivo: 8 con il Milan, 4 con la Lazio, 2 con la Samp e uno con la Roma.