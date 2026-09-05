Connect with us

NOTIZIE

Romagnoli, se ne va l’ultimo laziale a segno in un derby

Published

1 ora ago

on

Romagnoli Lazio Roma derby rete

Con l’addio di Alessio Romagnoli, la Lazio saluta anche l’ultimo autore di una rete in un derby contro la Roma; quella segnata nella stracittadina resta anche l’ultimo gol in Serie A del difensore nonché l’ultima rete di un laziale in un match contro i giallorossi.

LEGGI ANCHE: Spunta Brozovic per il centrocampo: l’attesa prima del colpo

Lazio, la rete nel derby contro la Roma resta l’ultimo gol di Romagnoli in biancoceleste

Il 13 aprile 2025 è stato il giorno delle ultime volte. Come riporta il Corriere dello Sport, in tale data Alessio Romagnoli segnò alla Roma su assist di Luca Pellegrini all’esito di un’azione condotta dai due calciatori di fede laziale. Più tardi, la rete di Soulè riequilibrò la partita, lasciando ai biancocelesti un solo punto. Da allora, solo sconfitte contro i giallorossi, e senza trovare la via del gol. Inoltre, prosegue il quotidiano, si tratta anche dell’unica marcatura messa a segno da un calciatore laziale in un derby negli ultimi cinque anni. Una rete dal significato particolare, quindi, per Romagnoli, nonché l’ultima del centrale in Serie A: la scorsa stagione, infatti, ha segnato solo in Coppa Italia, nella sfida di ritorno contro l’Atalanta. Adesso che il suo trasferimento all’Al-Sadd è ufficiale, Alessio lascia il campionato italiano con 15 gol all’attivo: 8 con il Milan, 4 con la Lazio, 2 con la Samp e uno con la Roma.

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI