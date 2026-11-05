Gattuso recupera due calciatori per Napoli: saranno convocati entrambi

Con Zaccagni sicuramente fuori e con Tavares in dubbio fino all’ultimo per Napoli, arrivano comunque due notizie positive per Gattuso: Rovella e Marusic sono convocabili per il big match di domenica al Maradona.

LEGGI ANCHE: Como da record in Champions? La Lazio di Eriksson fece meglio dei lariani

Rovella e Marusic tornano fra i convocabili per Napoli Lazio.

L’edizione odierna de Il Messaggero ha confermato che Rovella e Marusic sono tornati ad allenarsi in gruppo e quindi molto probabilmente saranno convocati per il big match di domenica contro il Napoli. Difficile possano trovare spazio, ma si tratta comunque di una buona notizia per Gattuso in vista del prosieguo della stagione.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP