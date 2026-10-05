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Gol dell’ex per Sanà Fernandes: il portoghese può tornare alla Lazio

Published

3 ore ago

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Sana Fernandes gol Lazio Juve Stabia

Ceduto nel corso dell’estate alla Juve Stabia, Saná Fernandes ha fatto gol alla sua ex squadra nel match amichevole disputato a Formello; la sua storia con la Lazio, però, potrebbe non essere finita.

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Lazio – Juve Stabia, gol dell’ex per Saná Fernandes

Entrato nell’intervallo, Saná Fernandes ha subito fatto male alla sua ex squadra, trovando il gol che ha accorciato le misure e portato il risultato temporaneamente sul 2-3 per la Juve Stabia, dove è stato ceduto in estate. Come ricorda il Corriere dello Sport, il portoghese potrebbe ancora tronare alla Lazio al termine dell’esperienza in Campania: i biancocelesti, infatti, sono ancora i proprietari del cartellino e, comunque, si sono riservati il diritto di controriscatto. Finora, Sanà Fernandes non ha trovato grande spazio con la Juve Stabia: appena 57 minuti complessivi, spalmati su tre presenze. La rete contro i suoi ex compagni di squadra, nei confronti dei quali si è scusato, potrebbe rappresentare un nuovo inizio della sua avventura in Campania.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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