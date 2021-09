Sarri, oggi la sentenza sulla squalifica

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Domenica scorsa contro il Cagliari in panchina c’era Giovanni Martusciello. Da giovedì però Maurizio Sarri potrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia.

Squalifica Sarri, oggi la sentenza

Come riporta Il Corriere dello Sport, a due giorni dalla sfida di campionato tra Torino e Lazio, Maurizio Sarri saprà se potrà essere della partita o meno. Oggi infatti verrà emessa la sentenza sul ricorso presentato dall’allenatore biancoceleste per le due giornate di squalifica rimediate nell’ultima trasferta contro il Milan. In ogni caso, qualora il ricorso venisse respinto, tornerà al derby di domenica.

