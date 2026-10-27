Felipe Anderson e Luis Alberto per l’ultima vittoria a Reggio Emilia: ecco i superstiti

Torna Sassuolo Lazio, torna al Mapei Stadium di Reggio Emilia; l’ultima vittoria biancoceleste in terra emiliana risale al 2023 e a firmarla furono i gol di Luis Alberto e Felipe Anderson, poi lo scorso anno con Sarri la sconfitta. Ecco chi sono i superstiti, scopriamo chi è rimasto.

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Sassuolo Lazio, l’ultima vittoria con Felipe Anderson e Luis Alberto: ecco i superstiti

L’ultima vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo risale al 2023; le reti vennero realizzate da Felipe Anderson e Luis Alberto e di quell’undici sceso in campo da titolare oggi rimangono in rosa soltanto Zaccagni, Lazzari e Cataldi. Per quanto riguarda lo scorso anno, invece, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, tra i titolari rimangono soltanto Tavares e Zaccagni.

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