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Sassuolo Lazio 2-6, benvenuti a Rinolandia: ecco le pagelle dei quotidiani
La Lazio travolge 6-2 al Mapei uno spento, e in inferiorità numerica, Sassuolo, sbagliando anche due rigori con Zaccagni e Frattesi, per un bottino che poteva quindi essere anche più cospicuo: benvenuti a Rinolandia, ecco le pagelle dei quotidiani.
Leggi anche: PAGELLE Sassuolo Lazio 2-6: Noslin incanta, Isaksen segna solo a giro. Sestina e primato in classifica!
Le pagelle dei quotidiani di Sassuolo Lazio
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7, Floriani Mussolini 7,5, Lazzari 6, Sutalo 7, Diogo Leite 7, Tavares 7, Pedraza 6,5, Frattesi 7, Belahyane 7, Taylor 8, Dele-Bashiru 6,5, Isaksen 8, Cancellieri 6,5, Noslin 8,5, Pinamonti 6, Zaccagni 8. All. Gattuso, 9.
GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6, Floriani Mussolini 7,5, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Tavares 6,5, Pedraza 6, Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7,5, Dele-Bashiru 6,5, Isaksen 7,5, Cancellieri 6, Noslin 8, Pinamonti 6, Zaccagni 7,5. All. Gattuso, 8.
IL MESSAGGERO – Mandas 6, Floriani Mussolini 7, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6,5, Tavares 7, Pedraza 6,5, Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7,5, Dele-Bashiru 6,5, Isaksen 8, Cancellieri 6, Noslin 8, Pinamonti 6, Zaccagni 7,5. All. Gattuso, 8.
REPUBBLICA – Mandas 6, Floriani Mussolini 7, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Tavares 7, Pedraza 6,5, Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5, Dele-Bashiru 6,5, Isaksen 8, Cancellieri 6, Noslin 8, Pinamonti 6, Zaccagni 7,5. All. Gattuso, 8.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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