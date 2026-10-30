Saracinesca Lazio: il segreto della difesa meno battuta della Serie A

Solamente sette reti subite in nove partite e ben quattro clean sheet per la difesa della Lazio: i segreti della retroguardia di Gattuso.

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La difesa della Lazio è la migliore fra le venti di Serie A: qual è il segreto di tale rendimento?

Dopo le amichevoli estive e, soprattutto, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova, il dito dell’opinione pubblica era puntato sulla fragilità difensiva della Lazio. Mister Gattuso ha lavorato duramente su questo aspetto e a stretto giro di posta è riuscito addirittura a fare della solidità del proprio reparto arretrato uno dei punti di forza di questa squadra. Sette gol subiti nei primi 9 turni di campionato, incoronano i biancocelesti come la miglior difesa della Serie A.

Mandas certamente è stato un fattore determinante, con le sue prestazioni a tratti sontuose, così come i quattro uomini davanti al portiere greco, ma non va tralasciato l’apporto degli altri giocatori. La pressione alta e la disponibilità degli attaccanti al sacrificio, hanno permesso di mantenere la sfera spesso lontana dalla propria area di rigore. Gattuso ha accettato il rischio di una pressione aggressiva, senza che diventasse incoscienza.

I difensori della Lazio si sono dimostrati tutti e 4 validi.

In queste prime nove uscite è apparso evidente come cambiando l’ordine degli addendi, il risultato risultasse comunque molto positivo. Provstgaard, Sutalo, Doekhi e Leite hanno fin qui dimostrato di essere intercambiabili e le gerarchie iniziali sono praticamente scomparse. Basti pensare che a inizio stagione Gattuso ha puntato spesso sulla coppia Provstgaard e Doekhi, ma contro il Sassuolo sono partiti titolari Sutalo e Leite.

Contro il Cagliari non si può escludere che si torni alle origini, con Provstgaard e Doekhi di nuovo in campo dal primo minuto. L’aspetto migliore di questa consapevolezza difensiva è che possono cambiare gli interpreti, ma la filosofia di gioco e il rendimento restano gli stessi.



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