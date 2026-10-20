Serafini: “Una vita spesa a rincorrere. E’ il riscatto di Rino, ci mette sempre la faccia”

Luca Serafini, giornalista e grande tifoso del Milan, sulle colonne del Corriere dello Sport ha scritto un lungo editoriale nel quale ha tessuto le lodi di Gennaro Gattuso, evidenziando come questa stagione rappresenti il suo riscatto definitivo.

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L’editoriale di Serafini su Gattuso alla Lazio

Serafini traccia un ritratto di Gattuso veritiero, consapevole, senza eludere spine e difficoltà di un percorso che è stato per lunghi tratti tortuoso e parco di soddisfazioni (da allenatore, si intende). L’uomo che ha attraversato questi anni da nomade, prima in Europa da giocatore – vedi Glasgow -, poi con le panchine migranti sparse per il continente, manco avessere le rotelle. La morte della sorella Francesca, nel 2020, lo ha segnato profondamente. Morta a causa del diabete, dopo una lotta che in confronto quelle di Rino sono passeggiate.

La miastenia, una malattia degli occhi per cui è obbligato al cortisone da ormai anni e anni. Le macchine incendiate, poi l’estorsione, la ‘Ndrangheta, gli arresti in Calabria di due persone che ricattavano l’altra sorella di Rino, Ida, e papà Francesco. Poi la parentesi Marsiglia e l’incontro-scontro burrascoso con la tifoseria. L’elenco dell’uomo, scrive Serafini, è più lungo di quello dell’allenatore e forse anche del calciatore.

Il Gattuso privato

Scrive Serafini: “Nell’esperienza di imprenditore ha aiutato e dato lavoro a molti che ne avevano bisogno, per i suoi ristoranti di pesce il rifornimento arriva esclusivamente da pescherecci di sua proprietà e pescatori alle sue dipendenze, a giocatori e dipendenti di club in affanno ha dato soldi di tasca sua (Sion, Pisa, persino a qualche impiegato del Napoli calcio durante la pandemia).

Proprio la pandemia è stata il suo cruccio più grande perché gli ha impedito di vivere e conoscere Napoli come avrebbe voluto, «ma rispetto a quello che sta passando questo Paese sono più che fortunato», mi disse. «Dalla mia casa vedo il mare e lavoro per un club, una squadra, una tifoseria affascinanti”.

L’esperienza di Valencia e l’accusa di omofobia

“A Valencia nel 2022, appena firmato il contratto, fu accusato da una parte della tifoseria di omofobia, sessismo e razzismo per qualche frase pronunciata in vecchie interviste («Il matrimonio per me è tra un uomo e una donna», «Non fischiano solo i giocatori di colore, negli stadi»). Oggi confessa di aver pensato più volte di lasciar perdere, di abbandonare la carriera di allenatore. Troppe porte sbattute, troppe cattiverie, troppe insinuazioni per un uomo che ha fatto della rettitudine l’asfalto della sua strada di vita.

A Firenze, chiamato dal “calabrese” Commisso, se ne andò dopo nemmeno 20 giorni – praticamente prima di aver firmato il contratto – perché qualcuno disse che, indicando un paio di possibili acquisti, volesse favorire il suo agente Jorge Mendes e indirettamente sé stesso: proprio lui, che i suoi soldi ai club era abituato a darli… O a lasciarli sul tavolo, come a Milano, Palermo, Creta. Proprio lui, che nel 2003 creò la fondazione onlus “Forza ragazzi” per aiutare gli adolescenti calabresi bisognosi.

Proprio lui, che nel suo paese natale, Corigliano (Cosenza), ha aperto un’attività sulla depurazione e sull’allevamento dei molluschi: un’idea più green che remunerativa. In suo onore, la comunità calabrese di Oshawa in Canada ha istituito il “Gattuso Day” il 25 giugno di ogni anno”.

Il carattere di Rino e l’impulsività frenata

“Succede, che un giornalista si leghi a un calciatore, o un allenatore, battezzando un rapporto di amicizia profonda molto oltre i confini della professionalità. È questo il caso, sebbene non abbia mai disdegnato critiche e consigli pubblici, senza il timore di incrinature perché Rino Gattuso è consapevole di averne molti, di difetti, come uomo e come allenatore: istintivo, iracondo, testardo, intollerante, nonostante in sala stampa a Torino dopo lo 0-3 alla Juventus abbia confessato di essere profondamente cambiato.



Litigò furiosamente ai Rangers con Gascoigne che lo aveva messo nel mirino: dopo pochi giorni dal suo arrivo in Scozia, Gazza – eletto dall’allenatore come traduttore di Gattuso – gli disse: «Domani non c’è allenamento». Il giorno dopo andarono a svegliarlo i dirigenti a casa sua: non era vero, c’era allenamento doppio la mattina e il pomeriggio. Qualche tempo dopo gli riempì i calzettoni di feci, ma la reazione di Rino fu tale che Gascoigne rinunciò definitivamente a farne vittima dei suoi scherzi. Ne ha molti di difetti, Rino Gattuso, ma li affronta sempre tutti nell’unico modo che conosce: mettendoci la faccia”.

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