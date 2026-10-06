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Le giovanili volano: dall’Under 18 all’Under 15, per la Lazio è il nuovo serbatoio

Published

3 ore ago

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Settore Giovanile Lazio successi

Le giovanili della Lazio volano e la società, in ottica prima squadra, le vede come il serbatoio perfetto per andare a far crescere calciatori che saranno poi i prospetti del domani.

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Vola il settore giovanile della Lazio: rivoluzione a Formello, sarà il serbatoio della prima squadra

Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, il settore giovanile della Lazio vola. Si è concluso da poco il secondo weekend consecutivo di vittorie dei giovani biancocelesti, quest’anno guidati da Tobia Assumma, promosso dal diesse Angelo Fabiani dall’attività di base. E, per la prima volta, l’Under 17 vince sul campo dell’Empoli contro la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto.

Il lavoro, quindi, sembra iniziare a pagare e a dare i suoi frutti e anche le diverse classifiche sorridono alla Lazio: tutte sono in testa o comunque in posizioni apicali. Dall’Under 18 all’Under 15 nel corso dell’estate sono stati intorno ai 30 i volti nuovi portati a Formello. Un lavoro di programmazione e pianificazione che, a differenza della prima squadra, con i giovani sembra esserci.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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