Silvestroni: “Diario dall’esilio. Cronache di un popolo in protesta, ma innamorato”

Aurora Silvestroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha scritto un lungo editoriale nel quale affronta il tema della protesta dei tifosi della Lazio e di un esilio, quello dall’Olimpico, doloroso ma necessario: ecco le sue parole.

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L’editoriale di Aurora Silvestroni sulla Lazio e la protesta dei tifosi

“Siamo in protesta, io sono in protesta da mesi; anzi, più che protesta io lo definisco un esilio”. Così inizia Aurora Silvestroni nel suo lungo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport. Una confessione di dolore dell’assenza, di patimento, di dispiacere nel non vedere rinnovarsi quel rito collettivo della domenica all’Olimpico, ma quanto mai necessario. “Faccio parte – prosegue – da sempre del popolo laziale, e ne vado fiera. Sono cresciuta con i racconti della Lazio dei padri, l’amore viscerale per la squadra del secondo scudetto riconosciuta la più forte del mondo […] ma la Lazio non è mai stata moda. Oltre ad avere la faccia spenta, a me manca l’aria”.

Ecco, quindi, il richiamo nuovamente al concetto di esilio forzato, di sensazione di vuoto, della forza della dimensione assertiva anche nella negazione. La Lazio è dove sono i laziali, si è sempre detto. Ed è così, innegabilmente. Ma è chiaro che un Olimpico deserto, incolore, silenzioso, fa male soprattutto ai tanti che non lo stanno vivendo più. E poi ancora: “I laziali hanno disdetto abbonamenti alle televisioni, preferiscono restare al buio. Una follia, sì. La Lazio è proprio una cosa da folli. E siamo così pazzi che nemmeno di fronte all’attuale classifica retrocediamo di un metro”. Si ricalca, quindi, la decisione presa dal tifo organizzato, riconfermata anche nella risposta data al ds Angelo Fabiani.

Infine, Silvestroni chiude con una tangibile malinconia: “Ogni bambino merita di vivere un sogno, quello di vedere un roboante giocatore indossare la maglia del nostro cuore, passare pomeriggi interi a dividere un panino con uno sconosciuto, per poi abbracciarlo perché è successo qualcosa di clamoroso in campo e la rete si è gonfiata. Ogni bambino, ma anche noi ormai molto, troppo, adulti sogniamo la nostra squadra del cuore vincente. È giusto, non è giusto invece che ci venga consigliato di prendere un ipnotico (cit.). Chi toglie ai tifosi la possibilità di sognare dovrebbe essere perseguibile per legge”.

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