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Flaminio, l’iter avanza: intesa sulla pensilina, si punta ad arrivare a 50mila posti

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3 ore ago

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Stadio Flaminio Lazio iter accordo pensilina

L’iter per lo stadio Flaminio in casa Lazio sembra andare avanti, seppur a rilento: come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’accordo sulla pensilina è stato trovato mentre, per quel che riguarda la capienza, si proverà ad arrivare ai 50mila posti immaginati.

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Iter Flaminio, accordo sulla pensilina: per la capienza si può arrivare a 50mila posti

A suon di compromessi, Lazio e Soprintendenza sembrano avvicinarsi sempre di più. Sul tema scottante della capienza, da giorni sembra essere stata trovata un’intesa. Si balla tra i 47mila e i 48mila, cifra inferiore rispetto ai 50.570 prospettati dalla Lazio in partenza. Il club biancoceleste punterà a raggiungere quell’obiettivo, ma non è affatto scontato che ci si riesca. Le resistenze ci sono, andranno superate.

Non è, però, l’unico passo avanti fatto. Sulla pensilina, infatti, un accordo sarebbe stato trovato per conservare quella originaria. Si tratta di uno degli elementi originari più identificati e peculiari del progetto Nervi pensato per le Olimpiadi del 1960. La sua preservazione rappresentava un nodo cruciale, un altro punto determinante per proseguire l’iter, soprattutto in relazione all’inserimento del secondo anello e della nuova copertura.

La soluzione condivisa sarebbe quella ideale: conservare il progetto originale e, allo stesso tempo, far convivere in quella vecchia la struttura moderna. La Lazio vuole arrivare alla prossima fase amministrativa con il maggior numero possibile di criticità già risolte. Sullo sfondo resta la decisione del Comune di Roma sul riconoscimento del pubblico interesse dell’opera, passaggio fondamentale per consentire al progetto di avanzare verso gli approfondimenti successivi. Il traguardo resta lontano, ma i dialoghi vanno avanti. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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