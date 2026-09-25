Sutalo fa squadra: ecco la proposta che coinvolge tutti i difensori

Josip Sutalo, neoacquisto della Lazio e che sta cercando casa nella Capitale, avrebbe fatto una proposta ai suoi compagni di reparto per unire ancora di più il gruppo squadra: scopriamo cosa nello specifico.

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Sutalo e la proposta di una cena solo con i difensori della Lazio

Come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, il centrale croato avrebbe proposto ai suoi compagni della difesa di organizzare una cena con la finalità di conoscersi meglio e fare ancora di più gruppo. Ciò sarebbe avvenuto prima di partire per gli impegni con le rispettive nazionali.

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