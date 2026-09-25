Sutalo e i nuovi cercano casa: tra camere d’albergo e ospitalità dei compagni

Josip Sutalo, così come (quasi) tutti i nuovi acquisti della Lazio, cerca casa nella Capitale o dintorni. La sosta lunga potrà aiutare in tal senso, nel mentre i neoacquisti si sono appoggiati da alcuni compagni o in camere d’albergo.

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Sutalo e compagni cercano casa a Roma

Come riportato dal Corriere della Sera, i nuovi acquisti della Lazio stanno cercando casa nella Capitale. Tra i nuovi, soltanto Pedraza e Frattesi hanno trovato abitazione fissa, per gli altri al momento ci sono solo camere d’albergo e ospitalità a casa dei compagni. Secondo il quotidiano. Il difensore della Lazio in queste prime settimane si è appoggiato molto a Taylor, con cui aveva condiviso lo spogliati all’Ajax, ma anche a Marusic e Gudmundsson, con il quale avrebbe legato molto. Anche l’islandese, come lo stesso difensore, starebbe ancora cercando casa.

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