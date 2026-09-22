Sutalo, impatto devastante: è il re dei recuperi

180 minuti sono bastati a Josip Sutalo per mettere in mostra le proprie qualità e prendersi un posto da titolare: contro il Venezia si è dimostrato insuperabile, contribuendo con i suoi contrasti a mantenere a galla la barca durante la tempesta del primo tempo, prima che Zaccagni e Noslin risolvessero la partita.

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Sutalo è subito decisivo: contro il Venezia è primo per contrasti

Se nel primo tempo contro il Venezia la Lazio ha evitato di affondare, il merito va anche Josip Sutalo, oltre che a un insuperabile Mandas. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il croato ha alzato un muro: 12 recuperi totali, primo per distacco della partita. Alle sue spalle, infatti, Juan Jesus e Belahyane si sono fermati rispettivamente a 9 e a 8. Una prestazione solida, condita da chiusure puntuali su un sempre pericoloso Adams, che hanno certificato il suo sorpasso ai danni di Doekhi, temporaneamente costretto fuori per l’infortunio alla mano, già risolto. Adesso il croato penserà alla Nazionale; al ritorno si rinnoverà il ballottaggio con l’olandese per una maglia da titolare.

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