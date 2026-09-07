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Sutalo e l’Udinese nel mirino: contro i friulani può vedere il suo esordio
Josip Sutalo, acquisto del mercato estivo della Lazio, contro l’Udinese al Bluenergy Stadium potrebbe fare il suo esordio in maglia biancoceleste; Gattuso ci pensa a partita in corso, dipenderà anche dall’andamento del match.
Leggi anche: Gattuso e il pugno duro con la società: “pugni sbattuti e tavoli ribaltati a Formello”, il retroscena
Sutalo e il possibile esordio contro l’Udinese
Come rivela Il Messaggero nella sua edizione odierna, Josip Sutalo potrebbe esordire con la Lazio proprio nella sfida di campionato contro l’Udinese. A partita in corso, ovviamente, anche se molto dipenderà dall’andamento della sfida. L’ex Ajax ha dovuto smaltire qualche problema fisico, ma ora sembra pronto per essere abile e arruolabile.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
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|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
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|Cagliari
|3
|2
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|2
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|3
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|Torino
|3
|3
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|0
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|2
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|2
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|2
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|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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