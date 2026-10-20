Sutalo intuizione di lusso: l’Ajax voleva 14 mln, poi il prestito. In estate spesi 16 mln cash

Josip Sutalo, arrivato in estate alla Lazio dall’Ajax con la formula del prestito con diritto di riscatto, è un’intuizione di mercato rivelatasi di lusso. Gli olandesi, inizialmente, chiedevano 14 milioni, poi la dirigenza biancoceleste è riuscita a strappare un prestito a 3,5 mln più 7 di riscatto.

Leggi anche: Serafini: “Una vita spesa a rincorrere. E’ il riscatto di Rino, ci mette sempre la faccia”

Sutalo e l’intuizione di mercato di lusso: dai 14 mln dell’Ajax al prestito ottenuto

I milioni spesi questa estate, come sottolinea il CdS nella sua edizione odierna, sono stati appena 16,1 per gli arrivi di Doekhi, Sutalo, Pedraza, Diogo Leite, Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson. Un estate di risparmio che, però, per giugno prossimo, prevede una spesa che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tra le intuizioni di mercato più felici, però, c’è quella che riguarda proprio il difensore croato ex Ajax.

In coppia con Provstgaard contro la Juventus è stato monumentale, ma non solo. Non si tratta di una scoperta, di un novellino del rettangolo verde. Nel 2023 il club olandese lo aveva pagato più di 20 milioni di euro, spesa ovviamente non rientrata. La Lazio ci aveva provato a luglio. I lancieri chiedevano 14 milioni, cifra troppo alta e non raggiungibile per le casse del club biancoceleste. Poi la trattativa abile di Fabiani: virata su Chaloupek dello Slavia Praga, Ajax smarrito viste le poche offerte per il calciatore e offerta a ribasso accettata. 10,5 mln la spesa complessiva, 3 per il prestito e 10,5 per il riscatto.

I numeri di Sutalo

Sutalo ha imperiato allo Stadium, salvando la porta in più occasioni e guidando la difesa assieme a Provstgaard in maniera magistrale. Il croato è stato il calciatore che ha intercettato più palloni, ben 3, e che ha effettuato più respinte difensive, ben 9. Solo Provstgaard (53 passaggi) ne ha completati di più (41 per Sutalo) tra i biancocelesti. Solo Tavares ha vinto più duelli del croato (otto contro cinque). Nello score anche un dribbling completato.

Sono due centrali di ferro. Gila e Romagnoli sono stati rimpiazzati alla grande, senza alcun indugio. In più Gattuso ha impostato una difesa alta. Con Sarri si difendeva in linea, guai a romperla. Con Rino tutta un’altra impostazione: difensori corsari. Ossessivi e ossessionanti.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP