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Sutalo, gli infortuni preoccupano: quanti stop in carriera

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2 ore ago

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Sutalo Lazio infortuni preoccupazione

Alla fine sembra che sarà Josip Sutalo il difensore che completerà il pacchetto arretrato della Lazio: la quantità di infortuni subiti in carriera, tuttavia, desta preoccupazione. Numerosi stop ne hanno condizionato il rendimento, e sorge così il dubbio sulla sua tenuta fisica all’interno di un reparto già di per sé fragile.

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Sale la preoccupazione per le condizioni di Sutalo: gli infortuni sono un rebus

Come certificato da Transfermakt, sono 46 le partite saltate da Sutalo per infortunio in carriera: questo il dato che mette in allarme l’ambiente biancoceleste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La scorsa stagione un problema fisico l’ha tenuto ai box per 32 giorni, perdendo 6 partite. Quella precedente, invece, i giorni trascorsi in infermeria sono stati più di 90, con 11 partite saltate, alla pari del 2022/23 e del 2023/24. Il 26enne croato ad un passo dalla Lazio, dunque, non è un calciatore che va esente da problemi fisici; al contrario, qualche suo stop, con tutta probabilità, è da mettere in conto, in un reparto non esente da infortuni. Restano ancora indisponibili, infatti, Patric e Gigot, con i soli Provstgaard, Doekhi e l’uscente Romagnoli a disposizione.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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