Sutalo protagonista a Venezia: ora vuole prendersi la Lazio

L’impatto di Josip Sutalo alla Lazio è andato al di sopra di ogni più rosea aspettativa: arrivato con un infortunio da smaltire, con Milan e Venezia il croato ha messo in fila due prestazioni maiuscole e ora vuole prendersi la Lazio.

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Sutalo vuole prendersi la Lazio: il croato cerca la titolarità

Josip Sutalo vuole prendersi la Lazio e diventare protagonista assoluto in biancoceleste. Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, il croato ha rappresentato “una diga in laguna” nella sfida vinta dai biancocelesti contro il Venezia. Già contro il Milan aveva fornito una prestazione maiuscola, in Veneto poi ha confermato e migliorato quanto di buono fatto vedere con i rossoneri.

Contro i lagunari ha migliorato qualsiasi statistica: quadruplicato le respinte difensive rispetto alla gara precedente all’Olimpico (12 contro 3), ha raddoppiato le progressioni palla al piede (8 su 4) ed è stato il primo per recuperi (12), più di Juan Jesus e Belahyane. Ora Sutalo sarà impegnato con la Croazia nei vari appuntamenti di Nations League, per poi fare rientro a Formello a ottobre.

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