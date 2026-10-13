Nuno Express, Tavares è l’arma in più di Gattuso

La rete contro il Monza è la ciliegina sulla torta dell’ottimo avvio di stagione di Nuno Tavares, rivitalizzato dalla cura Gattuso: il tecnico calabrese l’ha riportato ai fasti dell’era Baroni modificando i suoi compiti tattici, e le sue mosse lo stanno ripagando.

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Nuovi compiti tattici per Tavares, il portoghese decolla

“Nuno Tavares è da Real Madrid”: così Gennaro Gattuso aveva accarezzato il suo terzino destro, dopo un primo approccio duro tra i due. E, in breve tempo, il portoghese è diventato l’arma in più della Lazio. La rete contro il Monza, un siluro da 29 metri che è valso il primo timbro in 64 partite con la maglia biancoceleste, ne è la conferma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico è stato bravo a ritoccare i compiti tattici assegnatigli, permettendogli di accentrarsi, ricercando corsie centrali dopo essere partito dalla naturale posizione di terzino. Con il raggio d’azione raddoppiato, Nuno trova maggiori occasioni per fare male, servendo assist o, ora, anche segnando. La missione adesso è non far finire questo magico momento e aggiungere la continuità al bagaglio di qualità del portoghese.

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