Connect with us

NOTIZIE

La cura Gattuso funziona: Tavares è rinato

Published

2 ore ago

on

Tavares Gattuso rinato

Nuno Tavares è tornato galattico, e Gennaro Gattuso se lo gode; dopo essere stato a un passo dall’addio, il terzino portoghese è rinato grazie alle cure del tecnico calabrese e si è ripreso la fascia sinistra, da cui non lo sposta nessuno.

LEGGI ANCHE: Indagine su presunte pressioni a Lotito, si cercano collegamenti

Nuno Tavares è rinato: il merito di Gattuso

Sembra essere tornato indietro di due anni Nuno Tavares, quando sgasava sulla sinistra e rifilava assist a ripetizione. Oggi, il terzino portoghese è nuovamente decisive con le sue sgroppate e la sua potenza. Splendido assist alla seconda di campionato contro il Genoa, e il suo zampino in entrambi i gol segnati al Milan. Tavares è tornato a essere decisivo. E il merito è anche di Gennaro Gattuso. Fin dall’arrivo sulla panchina biancoceleste, il tecnico aveva cominciato il suo lavoro psicologico per riportarlo mentalmente ai livelli che gli competono. Il resto è stato fatto a livello tattico, consentendogli maggiore libertà offensiva, non solo sulla sinistra, ma anche al centro. E pensare che, fino a una settimana dalla sirena conclusiva del mercato, il suo destino sembrava lontano dalla Lazio, disposta com’era ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI