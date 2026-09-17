La cura Gattuso funziona: Tavares è rinato

Nuno Tavares è tornato galattico, e Gennaro Gattuso se lo gode; dopo essere stato a un passo dall’addio, il terzino portoghese è rinato grazie alle cure del tecnico calabrese e si è ripreso la fascia sinistra, da cui non lo sposta nessuno.

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Nuno Tavares è rinato: il merito di Gattuso

Sembra essere tornato indietro di due anni Nuno Tavares, quando sgasava sulla sinistra e rifilava assist a ripetizione. Oggi, il terzino portoghese è nuovamente decisive con le sue sgroppate e la sua potenza. Splendido assist alla seconda di campionato contro il Genoa, e il suo zampino in entrambi i gol segnati al Milan. Tavares è tornato a essere decisivo. E il merito è anche di Gennaro Gattuso. Fin dall’arrivo sulla panchina biancoceleste, il tecnico aveva cominciato il suo lavoro psicologico per riportarlo mentalmente ai livelli che gli competono. Il resto è stato fatto a livello tattico, consentendogli maggiore libertà offensiva, non solo sulla sinistra, ma anche al centro. E pensare che, fino a una settimana dalla sirena conclusiva del mercato, il suo destino sembrava lontano dalla Lazio, disposta com’era ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

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