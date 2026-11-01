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Tavares, che show: è la sua migliore versione in biancoceleste
Un Nuno Tavares tanto devastante non lo avevamo mai visto; e non parliamo soltanto del rendimento, che è sempre stato piuttosto buono, ma della sua continuità: il portoghese non era mai stato una sentenza tanto costante nella sua carriera, a maggior ragione in maglia biancoceleste.
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Tavares: che stagione! Rendimento e continuità sono impareggiabili
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, il terzino sarà titolare per la nona volta consecutiva contro il Cagliari, un traguardo che non aveva mai toccato in precedenza.
Il record appena battuto era arrivato proprio con la Lazio, nella sua prima annata, quella con Marco Baroni: tra agosto e ottobre 2024 erano arrivate otto gare di fila da titolare, tutte in campionato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
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|9
|5
|Milan
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|9
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|5
|9
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|Parma
|5
|9
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|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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