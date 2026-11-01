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Tavares, che show: è la sua migliore versione in biancoceleste

Published

5 ore ago

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Tavares rendimento continuità

Un Nuno Tavares tanto devastante non lo avevamo mai visto; e non parliamo soltanto del rendimento, che è sempre stato piuttosto buono, ma della sua continuità: il portoghese non era mai stato una sentenza tanto costante nella sua carriera, a maggior ragione in maglia biancoceleste.

Leggi anche: “Un Zaccagni in gran forma punta la porta del Cagliari: è la sua seconda vittima preferita

Tavares: che stagione! Rendimento e continuità sono impareggiabili

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, il terzino sarà titolare per la nona volta consecutiva contro il Cagliari, un traguardo che non aveva mai toccato in precedenza.

Il record appena battuto era arrivato proprio con la Lazio, nella sua prima annata, quella con Marco Baroni: tra agosto e ottobre 2024 erano arrivate otto gare di fila da titolare, tutte in campionato.

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4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
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