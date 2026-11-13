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Grana Tavares: chi rileverà il portoghese?

Published

2 ore ago

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Tavares stop sostituto

L’infortunio è stato confermato: un mese di stop attende Nuno Tavares, che era in una condizione strepitosa ma è finito ko a causa di una lesione muscolare, e ora Gennaro Gattuso dovrà scegliere quale sostituto prenderà il suo posto al rientro dalla sosta, contro il Lecce e per le successive gare.

Leggi anche: “Il piano rinnovi

Stop Tavares: chi sarà il sostituto del portoghese?

Come ricorda il Corriere dello Sport, Pedraza è stato finora la prima alternativa al portoghese. Pellegrini, il quale era persino finito fuori rosa, rappresenta invece l’opzione ritrovata. Marusic, rientrante, appare come la pedina interscambiabile tra le due fasce.

Sono queste le tre soluzioni su cui sta riflettendo Gattuso: con lo spagnolo che è diventato più una riserva che un potenziale titolare, viste le prestazioni non incoraggianti. Tra alti e bassi, comunque, l’iberico resta il cambio naturale del portoghese. L’ex Juve invece, è in scadenza. Per dinamiche, rappresenta quello più indietro nelle gerarchie. Il montenegrino è una sorta di jolly, al momento: se le sue condizioni si dimostrassero buone, potrebbe guadagnarsi un minutaggio importante.

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