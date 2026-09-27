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Taylor aspetta Xavi: vuole una chance da giocarsi nell’Olanda
Dopo la prima uscita dell’Olanda vista dalla tribuna, ora Kenneth Taylor aspetta una chiamata da protagonista da parte di Xavi. Il centrocampista della Lazio vuole mettersi in mostra anche in Nazionale e aiutare i compagni in Nations League.
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Taylor chiama Xavi: vuole una chance con l’Olanda
Nella giornata di oggi, domenica 27 settembre, l’Olanda sfiderà in trasferta alle 18 la Serbia, una sfida certamente ostica ma non proibitiva per gli Orange. Taylor vuole provare a convincere Xavi, se non da titolare almeno come scelta in corso d’opera. Giovedì scorso non era nemmeno stato convocato per il match contro la Germania, terminato poi 1-1. Il mediano biancoceleste cercherà quindi di ritagliarsi uno spazio all’interno della sua selezione nelle tre gare rimaste prima del ritorno a Formello.
L’ex Ajax, in un’intervista di pochi giorni fa, aveva spesso belle parole per il suo nuovo Ct Xavi e aveva individuato in Busquets il suo riferimento principale. Chissà se, proprio oggi, arriverà il suo momento in campo.
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