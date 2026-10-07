Taylor e Gattuso, odi et amo: il tecnico lo vuole leader

Un rapporto partito fra le scintille delle tensioni, e poi sbocciato in una sintonia che ha reso Kenneth Taylor imprescindibile per la Lazio di Gattuso: il calciatore olandese è ora diventato un centrocampista totale.

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Il rapporto fra Taylor e Gattuso: dai litigi alla sintonia

Un impatto infelice con Rino Gattuso, ricorda il Corriere dello Sport, che non dimentica quando, ancora durante la preparazione estiva, Taylor era stato spedito dritto negli spogliatoi dopo un diverbio con l’allenatore. Da lì la storia fra il centrocampista olandese e il tecnico ex Milan cambia: maggiore responsabilizzazione e una scossa che l’ha portato a diventare leader del centrocampo. E, per prendere le chiavi della Lazio, il centrocampista olandese ha iniziato a studiare italiano con l’aiuto di un insegnate privato, in modo da meglio comunicare con i compagni. Adesso Taylor non è più solo geometrie: è pressing, costruzione e duelli; inserimenti, interdizione e raccordo. È ciò che gli chiede Gattuso, e l’olandese lo mette perfettamente in pratica insieme a Frattesi, i due uomini che più degli altri sono in grado di cambiare il destino delle partite.

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