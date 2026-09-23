Connect with us

INTERVISTE

Taylor: “Mi piaceva molto Busquets. Xavi? Un top, lo voglio conquistare”

Published

3 ore ago

on

Taylor intervista Olanda Xavi Busquets

Kenneth Taylor, tornato tra i convocati dell’Olanda sotto la nuova guida del Ct spagnolo Xavi, ha parlato al portale Voetbal Primeur della sua nuova avventura in Nazionale, della Lazio e molto altro. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Pasqualin: “Che feeling tra Gattuso e Frattesi! Roma? Può vincere lo scudetto…”

Le parole di Taylor nell’intervista sull’Olanda

Non ho ancora parlato con Xavi individualmente. Abbiamo parlato di quello che chiede alla squadra. Abbiamo provato il suo stile di gioco. Non posso rivelare esattamente cosa comporti, lo scoprirete. Non chiamarmi è stata una scelta di Koeman, l’ex commissario tecnico. La rispetto. Si sa che bisogna dimostrare valore nel club di appartenenza.

Spero di imparare molto durante questa pausa per le nazionali e di dimostrare cosa so fare. Ma voglio anche mettermi alla prova, questo è l’obiettivo. Mi sentirò soddisfatto se avrò giocato il maggior numero di minuti possibile. Ma questo dipende dall’allenatore. Io devo far bene in allenamento.

Ogni giocatore vuole giocare, è ovvio. Conosco molti dei ragazzi, ma parlo con Brobbey tutti i giorni. Parliamo di tutti, non solo di calcio”. Poi, sul paragone con il trio Busquets-Xavi-Iniesta: “Non ci si può paragonare a nessuno di quei tre. Se proprio devo sceglierne uno… mi piaceva molto guardare Busquets“. Poi la chiusura: “A chi somiglio io? A Messi”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI