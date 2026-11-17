NOTIZIE
La possibile cessione di Taylor coinvolge anche l’Ajax: ecco quanto incasserebbe
Il futuro di Kenneth Taylor torna al centro del mercato biancoceleste. Spunta un retroscena legato all’Ajax: ecco cosa prevede la clausola e tutti i dettagli.
Leggi anche: Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli
Taylor-Lazio, la Juve ci prova: il 10% della rivendita andrà all’Ajax
Kenneth Taylor è finito al centro dell’attenzione: è lui uno dei protagonisti del mercato biancoceleste. La Juventus è già pronta a bussare alle porte di Formello, con un’offerta da circa 40 milioni di euro.
La Vecchia Signora vuole anticipare la concorrenza della Premier League, ma la posizione della Lazio, al momento, è chiara: Taylor non si tocca. Lotito e Fabiani lo hanno promesso a Gattuso e ogni discorso è rimandato a giugno.
In caso di cessione, che avvenga a gennaio o a giugno, a incassare non sarebbe soltanto la Lazio. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il 10% dell’importo della futura rivendita dovrà essere riconosciuto all’Ajax, club da cui il centrocampista olandese è stato acquistato lo scorso gennaio.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI17 ore ago
Infortunio Zaccagni, migliorano le condizioni del capitano: la nota del club
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Rovella è pronto: contro il Lecce ci sarà
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Gudmundsson è tornato in gruppo: l’islandese è pronto per scendere nuovamente in campo
-
NOTIZIE5 ore ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, vicino il rinnovo per un titolare