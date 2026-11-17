Il futuro di Kenneth Taylor torna al centro del mercato biancoceleste. Spunta un retroscena legato all’Ajax: ecco cosa prevede la clausola e tutti i dettagli.

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Taylor-Lazio, la Juve ci prova: il 10% della rivendita andrà all’Ajax

Kenneth Taylor è finito al centro dell’attenzione: è lui uno dei protagonisti del mercato biancoceleste. La Juventus è già pronta a bussare alle porte di Formello, con un’offerta da circa 40 milioni di euro.

La Vecchia Signora vuole anticipare la concorrenza della Premier League, ma la posizione della Lazio, al momento, è chiara: Taylor non si tocca. Lotito e Fabiani lo hanno promesso a Gattuso e ogni discorso è rimandato a giugno.

In caso di cessione, che avvenga a gennaio o a giugno, a incassare non sarebbe soltanto la Lazio. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il 10% dell’importo della futura rivendita dovrà essere riconosciuto all’Ajax, club da cui il centrocampista olandese è stato acquistato lo scorso gennaio.

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