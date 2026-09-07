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Taylor imprescindibile: è il più decisivo della Lazio da gennaio

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4 ore ago

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Taylor Lazio decisivo

Kenneth Taylor è ormai sempre più imprescindibile per la Lazio, non solo quella di Gattuso; da gennaio infatti, già con Sarri in panchina, l’olandese è stato il calciatore più decisivo tra i biancocelesti.

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Taylor il calciatore più decisivo della Lazio da gennaio

Il centrocampista olandese è il calciatore più decisivo della Lazio da gennaio a oggi, nel periodo preso in esame. Sono cinque le reti a cui l’ex Ajax ha preso parte, contando tre gol e due assist forniti. Lui come Pedro. Lo spagnolo nelle ultime due annate ha regalato alla Lazio ben 15 gol, divise per due stagioni: 10 (la prima) più 5 (la seconda). Sono gol che i biancocelesti devono recuperare, in fretta. Frattesi è l’arma principale di Gattuso, pronto a partire come finta mezzala. Lo stesso vale per Pinamonti, chiamato da Rino proprio per fare i gol e che debutterà contro l’Udinese, e per lo stesso olandese.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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