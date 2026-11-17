Le qualità di Kenneth Taylor, fondamentale nei meccanismi della Lazio, non stanno certo passando inosservate nelle idee di mercato delle altre squadre, tra le quali la Juventus, che avrebbe messo sul piatto una ricca offerta per averlo a Gennaio. La Lazio proverà a fare muro su Taylor, grazie anche a un bonus fedeltà legato alle sessioni per le quali l’olandese resta a Roma.

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La Lazio blocca Taylor: l’assalto della Juventus e il bonus fedeltà

L’offerta bianconera sicuramente smuove l’interesse di Taylor anche dal punto di vista economico, andando a percepire circa il doppio dello stipendio attuale, e anche per la Lazio si tratterebbe di una cifra importante, ma la volontà della società è quella di rimandare ogni discorso almeno alla fine del campionato. Lo stipendio di Taylor è destinato a crescere progressivamente, anche in base al rendimento e alla permanenza in biancoceleste. Come riportato dal Messaggero, nel contratto dell’olandese è infatti previsto un bonus fedeltà da 190 mila euro per ogni sessione di mercato trascorsa alla Lazio. Il primo è già stato incassato a settembre, mentre il prossimo potrebbe arrivare a febbraio, a patto che il centrocampista resti nella Capitale.

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