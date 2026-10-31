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Dalla crisi d’estate al ruolo di leader: Taylor si prende le chiavi della Lazio di Gattuso

Published

4 ore ago

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Taylor pilastro centrocampo Lazio

Si parlava di una possibile partenza durante il mercato estivo della Lazio e non era partito al top della forma, ma adesso Kenneth Taylor è un pilastro del centrocampo biancoceleste.

Leggi anche: Olanda biancoceleste: Taylor e Noslin da record

Taylor, il pilastro del centrocampo della Lazio

Kenneth Taylor si è preso la Lazio, diventando il motore insostituibile del centrocampo di Gennaro Gattuso. Nel computo dei gol realizzati nell’anno solare, il centrocampista olandese è salito a quota cinque reti complessive, posizionandosi come vicecannoniere della squadra subito dietro al duo d’attacco composto da Noslin e Isaksen. E come riporta il Corriere dello Sport, se Maurizio Sarri lo aveva inizialmente impostato come mezzala spiccatamente offensiva, Gattuso lo ha trasformato in un mediano-mezzala completo, aumentandone l’intensità e la copertura del campo.

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