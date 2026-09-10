Primo bonus fedeltà per Taylor, ma il futuro resta un’incognita

Il 2 settembre è scattato il bonus fedeltà per Kenneth Taylor, rimasto alla Lazio nonostante le insistenti sirene della Premier: il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere, con un addio a gennaio non da escludere.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Milan: biancocelesti in “trasferta” all’Olimpico

Scatta il bonus fedeltà per Taylor

C’è stato un momento durante l’estate in cui le strade di Taylor e della Lazio potevano prendere direzioni diverse. L’acceso diverbio con Gattuso, la sessione di allenamento conclusa anticipatamente e un umore scuro che lasciavano presagire il peggio, mentre le sirene inglesi si facevano più insistenti. Alla fine, però, l’olandese è rimasto, tornando anche a far vedere la sua abilità in campo. Così, il 2 settembre è scattato il bonus fedeltà prevista dal contratto, che comporta il premio di 190mila euro che va ad aggiungersi allo stipendio da 1,7 milioni, evidenzia il Messaggero.

Il futuro resta un’incognita

Il quotidiano, però, si domanda se Taylor arriverà a riscuotere anche il bonus previsto in caso di permanenza durante il mercato invernale, che scatterebbe a febbraio. Fabiani in conferenza è stato chiaro: la Lazio continuerà anche in futuro a operare tramite cessioni di lusso per finanziare le entrate di giocatori altrettanto validi. L’olandese, allora, diventa uno dei principali indiziati a partire nel caso in cui arrivi un’offerta da 40-45 milioni di euro.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP