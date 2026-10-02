Ribaltone terzini, gerarchie stravolte: chi rinnova e chi saluta, tutti gli scenari

Gennaro Gattuso ha messo in atto un assoluto ribaltone per quello che riguarda i terzini: Pedraza e Marusic da titolari a riserve, Tavares e Floriani Mussolini da riserve/partenti a titolari, Lazzari terza scelta e Pellegrini fuori rosa. Ecco tutti gli scenari futuri.

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Gerarchie capovolte tra i terzini: tutti gli scenari sul futuro, chi rinnova e chi parte

Gattuso ha messo mano alla Lazio e lo ha fatto fin da subito. Scardinate certezze, ambizioni di partenza, pregiudizi e valutazioni affrettare. Nuno Tavares e Floriani Mussolini hanno conquistato l’assoluta inamovibilità e, soprattutto per il primo, la cosa ha stupito non poco avendo passato il portoghese un’estate assai tribolata. Poi Pedraza, arrivato a parametro zero dal Villareal, sceso vertiginosamente nelle gerarchie. Le buone sensazioni avute a inizio ritiro non sono state poi confermate dal campo. Lazzari resta terza scelta, mentre Luca Pellegrini è stato messo fuori rosa.

Di questi 6 terzini, ce ne sono ben cinque a disposizione. Gattuso spera che Tavares si preservi fisicamente e che Floriani continui su questa strada. Pedraza non convince, Pellegrini spera nel reintegro ma la società non sembra aprire a tale possibilità. A sinistra ci sono incognite maggiori, ed ecco che avanza l’ipotesi di utilizzare Marusic nelle emergenze, consentendo così a Floriani di crescere. Ha la totale fiducia di Gattuso.

Tra rinnovi e addi: gli scenari per il futuro

Due sono in scadenza a giugno, come evidenza il CdS nella sua edizione odierna. Parliamo di Lazzari e Pellegrini. Quest’ultimo, attualmente fuori rosa, ha anche un’opzione per il 2028 che però la società non sembra voler sfruttare. Marusic va in scadenza nel 2028, con opzione per il 2029. Nel 2028 scadrà anche l’accordo con Floriani Mussolini ma, come scritto in precedenza, le parti stanno già lavorando per trovare un’intesa per il rinnovo. Tavares blindato a tripla mandata fino al 2029, con Pedraza che ha la stessa scadenza.

Entro il 2027, quindi, andrà urgentemente pensato un piano per le fasce. Molto dipenderà dai vincoli che il mercato imporrà; con il saldo zero si può vendere e poi comprare, con il blocco totale si potrà soltanto vendere senza poter rimpiazzare. Sono compresi anche i rinnovi, possono essere ritoccati i contratti con scadenza fissata nell’anno successivo rispetto al provvedimento. Oggi, ad esempio, possono essere rinnovati i contratti che si esauriscono nel 2027. Da gennaio quelli in scadenza 2028. Lazzari e Pellegrini sono destinati a partire.

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