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I numeri contrastanti di una protesta che non arretra: il no dei tifosi a qualsiasi offerta

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54 minuti ago

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Tifosi Lazio protesta numeri casa trasferta

La sostanza è una ed è sempre la stessa, ovvero che i tifosi, all’Olimpico, non entreranno, al netto di qualsiasi offerta di “Pack 2 gare” e tentativo di venire incontro: la protesta non arretra e la politica stabilita sarà sempre quella di presenziare in tutte le gare in tarsferta.

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La protesta dei tifosi della Lazio non arretra: sì alle trasferte, no all’Olimpico

Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, il rapporto tra società e tifosi, ormai, è ai minimi storici. Nessun punto di incontro, di avvicinamento, nessuna possibilità di ricucire o ridurre uno strappo ormai insanabile. La Lazio ci ha provato offrendo il “Pack 2 gare” per le uscite casalinghe contro Monza e Parma, ma la risposta che sta arrivando è assolutamente fredda e distaccata.

L’ultimo segnale di contestazione è arrivato per la scelta di far disputare Lazio Arezzo, amichevole nella sosta, a porte chiuse. Sarà così anche per la sfida con la Juve Stabia, sempre amichevole e sempre a Formello. L’atteggiamento di Lotito non viene ritenuto consono a cercare un punto di incontro, così come anche le dichiarazioni che rilascia e la sfida che sembra costantemente lanciare al popolo laziale.

I numeri che contrastano tra casa e trasferta

Un Olimpico vuoto, spettrale: 6.058 spettatori contro il Genoa e 21.373 contro il Milan, anche se in questo caso per una buona metà erano sostenitori rossoneri. La campagna abbonamenti 2026-27 ha fatto registrare il dato più basso di sottoscrizioni nell’era Lotito, appena 4500 abbonamenti.

Discorso diverso, invece, avviene in trasferta. Settori ospiti costantemente sold-out. Così a Bologna all’esordio, poi a Udine e al Penzo di Venezia. Una vicinanza costante e viscerale, un amore che viene percepito anche fisicamente da squadra e tecnico, una scelta di campo che a Formello dovranno accettare e, forse, subbire.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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