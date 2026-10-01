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I numeri contrastanti di una protesta che non arretra: il no dei tifosi a qualsiasi offerta
La sostanza è una ed è sempre la stessa, ovvero che i tifosi, all’Olimpico, non entreranno, al netto di qualsiasi offerta di “Pack 2 gare” e tentativo di venire incontro: la protesta non arretra e la politica stabilita sarà sempre quella di presenziare in tutte le gare in tarsferta.
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La protesta dei tifosi della Lazio non arretra: sì alle trasferte, no all’Olimpico
Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, il rapporto tra società e tifosi, ormai, è ai minimi storici. Nessun punto di incontro, di avvicinamento, nessuna possibilità di ricucire o ridurre uno strappo ormai insanabile. La Lazio ci ha provato offrendo il “Pack 2 gare” per le uscite casalinghe contro Monza e Parma, ma la risposta che sta arrivando è assolutamente fredda e distaccata.
L’ultimo segnale di contestazione è arrivato per la scelta di far disputare Lazio Arezzo, amichevole nella sosta, a porte chiuse. Sarà così anche per la sfida con la Juve Stabia, sempre amichevole e sempre a Formello. L’atteggiamento di Lotito non viene ritenuto consono a cercare un punto di incontro, così come anche le dichiarazioni che rilascia e la sfida che sembra costantemente lanciare al popolo laziale.
I numeri che contrastano tra casa e trasferta
Un Olimpico vuoto, spettrale: 6.058 spettatori contro il Genoa e 21.373 contro il Milan, anche se in questo caso per una buona metà erano sostenitori rossoneri. La campagna abbonamenti 2026-27 ha fatto registrare il dato più basso di sottoscrizioni nell’era Lotito, appena 4500 abbonamenti.
Discorso diverso, invece, avviene in trasferta. Settori ospiti costantemente sold-out. Così a Bologna all’esordio, poi a Udine e al Penzo di Venezia. Una vicinanza costante e viscerale, un amore che viene percepito anche fisicamente da squadra e tecnico, una scelta di campo che a Formello dovranno accettare e, forse, subbire.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
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|5
|7
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|5
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|5
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|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
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|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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