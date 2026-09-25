Lazio, Mandas blinda la porta: non accadeva dal 2006 un avvio così

La Lazio arriva alla sosta con il morale alto e con un primo posto in classifica condiviso con Inter e Roma: i 13 punti conquistati nelle prime giornate dipendono anche e soprattutto dai tre clean sheet di Christos Mandas, cosa che non accadeva dal 2006.

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Tre clean sheet nelle prime 5 giornate, non accadeva dal 2006

Tra i protagonisti di questo avvio c’è senza dubbio Christos Mandas. Il portiere greco ha dato sicurezza tra i pali e ha contribuito in maniera importante ai risultati ottenuti dalla Lazio. Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti non riuscivano dal 2006 a mantenere la porta inviolata per tre volte nelle prime cinque giornate di campionato. In quella stagione il tecnico era Delio Rossi. Un dato che fotografa bene il momento vissuto da Mandas, diventato una delle sorprese di questo inizio di stagione.

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