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I quotidiani promuovono Tremolada: ecco le pagelle del direttore di gara

Published

1 ora ago

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Udinese Lazio Tremolada pagelle

Paride Tremolada, arbitro di Udinese Lazio, sfida vinta dai biancocelesti in rimonta 2-1, è stato promosso dai quotidiani; di seguito vengono riportate le pagelle del direttore di gara. Ecco i voti.

Leggi anche: MOVIOLA Udinese Lazio 1-2: Karlstrom era da rosso, Tremolada da rivedere

Le pagelle di Tremolada in Udinese Lazio: i voti dei quotidiani

IL CORRIERE DELLO SPORT – 6,5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 6;

TUTTOSPORT – 6;

IL MESSAGGERO – 5;

LA REPUBBLICA – 6,5.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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