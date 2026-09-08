NOTIZIE
I quotidiani promuovono Tremolada: ecco le pagelle del direttore di gara
Paride Tremolada, arbitro di Udinese Lazio, sfida vinta dai biancocelesti in rimonta 2-1, è stato promosso dai quotidiani; di seguito vengono riportate le pagelle del direttore di gara. Ecco i voti.
Leggi anche: MOVIOLA Udinese Lazio 1-2: Karlstrom era da rosso, Tremolada da rivedere
Le pagelle di Tremolada in Udinese Lazio: i voti dei quotidiani
IL CORRIERE DELLO SPORT – 6,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT – 6;
TUTTOSPORT – 6;
IL MESSAGGERO – 5;
LA REPUBBLICA – 6,5.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Diogo Leite, si attende per l’annuncio ufficiale
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lotito vuole arrivare a Icardi: il nodo ingaggio e l’opera di convincimento dell’argentino
-
INFORTUNATI3 ore ago
Infortunio Dele-Bashiru, verso il recupero per Lazio Milan