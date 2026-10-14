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Valente: “Mio padre è tifoso della Lazio. Italia? Non mi hanno chiamato”

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43 minuti ago

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Valente conferenza stampa Feyenoord Como Klose

Il capitano del Feyenoord, Luciano Valente, si prepara alla sfida di Champions League contro il Como; in conferenza stampa, l’italo-olandese, figlio di padre romano e tifoso della Lazio, racconta l’ammirazione che prova per Miroslav Klose, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

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Le parole di Valente in conferenza stampa prima di Feyenoord Como su Klose

«Ho giocato nelle Under con l’Italia ed ero aperto ad ascoltare tutte e due le nazionali. Dall’Italia nessuno si è più fatto sentire, poi è arrivata la chiamata di Koeman e la scelta a quel punto è diventata semplice. Il calcio italiano l’ho sempre seguito, da piccolo guardavamo l Serie A perché mio padre è tifoso della Lazio. Il mio idolo era Klose, anche se io sono un centrocampista e lui una punta. Il Como è una squadra molto offensiva come noi, gioca un bel calcio. Nico Paz è un giocatore fantastico».

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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