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Valente: “Mio padre è tifoso della Lazio. Italia? Non mi hanno chiamato”
Il capitano del Feyenoord, Luciano Valente, si prepara alla sfida di Champions League contro il Como; in conferenza stampa, l’italo-olandese, figlio di padre romano e tifoso della Lazio, racconta l’ammirazione che prova per Miroslav Klose, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
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Le parole di Valente in conferenza stampa prima di Feyenoord Como su Klose
«Ho giocato nelle Under con l’Italia ed ero aperto ad ascoltare tutte e due le nazionali. Dall’Italia nessuno si è più fatto sentire, poi è arrivata la chiamata di Koeman e la scelta a quel punto è diventata semplice. Il calcio italiano l’ho sempre seguito, da piccolo guardavamo l Serie A perché mio padre è tifoso della Lazio. Il mio idolo era Klose, anche se io sono un centrocampista e lui una punta. Il Como è una squadra molto offensiva come noi, gioca un bel calcio. Nico Paz è un giocatore fantastico».
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|6
|2
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|16
|6
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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