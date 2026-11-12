Lazio, Gattuso ti fa ricca: ora la rosa vale 100 milioni in più, ecco il dato

Gennaro Gattuso sta facendo ricca la Lazio, o meglio, il presidente Lotito; col suo avvento, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il valore complessivo della rosa è aumentato di 100 milioni passando dai 162 della scorsa stagione agli attuali 262.

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La Lazio aumenta di valore: la rosa cresce di 100 milioni, merito di Gattuso

In pochi mesi il valore della rosa della Lazio è salito di 100 milioni, dagli scorsi 162 agli attuali 262. Un balzo in avanti considerevole, una rivalutazione generale che ha toccato tutti, o quasi, i componenti della squadra. L’impennata, valutata dalla società di scouting FootNews, si basa su un dato incontrovertibile, e cioè quello di partenza. Il secondo invece, il valore attuale, è ottenuto facendo una media di quanto sostengono i vari portali specializzati.

Il dato finale, quindi il più 100 milioni, è anche stimato per difetto, perché molto probabilmente la Lazio incasserebbe molto di più se vendesse tutti i componenti della rosa. Sul podio dei più rivalutati, certamente, ci sono Kenneth Taylor, Oliver Provstgaard e Christos Mandas. L’olandese è arrivato a Formello per 17 milioni, ora ne vale almeno 35. Per il danese, invece, l’aumento è di circa 15,5 milioni di euro; a gennaio con Baroni arrivò per 4,5 mln, ora ne vale almeno 20. Il portiere greco, invece, arrivato per 1,3 milioni, ora ne vale quasi 15.

Per quanto riguarda Tavares siamo sui 9,5 milioni di aumento; arrivato per 5,5, adesso il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni di euro. L’ascesa di Isaksen, invece, è di appena 6,5 milioni di euro: arrivato alla Lazio per 13,5, ora il danese ne vale 20. Leggermente superiore l’incremento di Floriani (fresco anche di rinnovo contrattuale): 7 milioni. Uno in meno (6) per Belahyane, 4 invece quello per Noslin. Crescita minore (tra 1 e 2 milioni) per Cancellieri e

Dele-Bashiru. Invariato o in leggero calo il prezzo degli altri, compresi quelli che non hanno

praticamentemai giocatoper infortunio (Marusic e Rovella).

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