NOTIZIE
Zaccagni, quota 200 nel mirino: alla ripresa il grande traguardo
L’11 ottobre è la data cerchiata di rosso sul calendario di Mattia Zaccagni: nel match contro il Monza il capitano raggiungerà quota 200 presenze con la maglia della Lazio.
LEGGI ANCHE: A sinistra l’autostrada della Lazio: la corsia mancina è l’arma letale
Zaccagni verso le 200 presenze con la Lazio
Come riportato da il Messaggero, manca solo un gettone a Mattia Zaccagni per poter entrare nel club dei calciatori che hanno raggiunto le 200 presenze con l’aquila fieramente portata sopra il petto. Un gruppo esclusivo cui Patric (244), Lazzari (250), Cataldi (276) e Marusic (356) hanno già avuto accesso. Un grande traguardo per il capitano della Lazio, distante adesso solo un passo: alla ripresa dopo la maxi sosta per le Nazionali, Zaccagni farà quindi 200 contro il Monza.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE4 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI24 ore ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto controllo tra giovedì e venerdì
-
INFORTUNATI24 ore ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!