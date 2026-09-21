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Zaccagni, quota 200 nel mirino: alla ripresa il grande traguardo

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3 ore ago

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Zaccagni 200 presenze Lazio

L’11 ottobre è la data cerchiata di rosso sul calendario di Mattia Zaccagni: nel match contro il Monza il capitano raggiungerà quota 200 presenze con la maglia della Lazio.

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Zaccagni verso le 200 presenze con la Lazio

Come riportato da il Messaggero, manca solo un gettone a Mattia Zaccagni per poter entrare nel club dei calciatori che hanno raggiunto le 200 presenze con l’aquila fieramente portata sopra il petto. Un gruppo esclusivo cui Patric (244), Lazzari (250), Cataldi (276) e Marusic (356) hanno già avuto accesso. Un grande traguardo per il capitano della Lazio, distante adesso solo un passo: alla ripresa dopo la maxi sosta per le Nazionali, Zaccagni farà quindi 200 contro il Monza.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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