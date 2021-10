Zaccagni a rischio contro l’Inter: attacco influenzale

- Advertisement -

ZACCAGNI INFLUENZA LAZIO INTER – Continua il periodo nero per Mattia Zaccagni. Il calciatore della Lazio, come si legge sul Corriere dello Sport, è alle prese con un attacco influenzale che lo sta costringendo a saltare la preparazione, già ridotta dopo lo stiramento. Nonostante i soli 50 minuti giocati in questo inizio di stagione, Maurizio Sarri spera di riuscire a recuperarlo definitivamente proprio per la gara contro l’Inter.

