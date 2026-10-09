Zaccagni a quota 200: il capitano è rinato, contro il Monza farà cifra tonda con la Lazio

Capitan Zaccagni è rinato in questo avvio di stagione con la Lazio e, nella sfida contro il Monza, il dieci di Gattuso festeggerà un traguardo importante: toccherà infatti quota 200 presenze con la maglia biancoceleste.

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Zaccagni a quota 200 presenze con la Lazio nel match contro il Monza

Un gol e due assist messi a referto nelle ultime tre partite. Segno di un Zaccagni rinato, in grande spolvero, in grado di sparigliare nuovamente le difese avversarie, saltare l’uomo, creare scompiglio. I segni della frenata si erano visti con Sarri: poco smalto da un punto di vista atletico, fantasia riposta nel cassetto, scarsa capacità realizzativa, difficoltà nei dribbling e nell’imbucare i compagni. Certamente la pubalgia lo scorso hanno lo ha frenato, ma in ogni caso sembrava essere di più un discorso d’insieme. Con Gattuso è risorto e gli assist con Udinese e Milan e il gol contro il Venezia, lo hanno certificato.

Zaccagni però ha un traguardo importante da raggiungere: le 200 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Lazio. Il traguardo lo taglierà proprio contro il Monza, domenica 11 ottobre allo stadio Olimpico. E contro i brianzoli, manco a farlo a posta, il capitano biancoceleste ha segnato due perle assolute, entrambe fuori casa, nel novembre 2024. In tutto sono 37 gol e 32 assist con l’Aquila sul petto. Al traguardo della cifra tonda ci arriva rinfrancato da simbolo, capitano, leader di questa squadra. Il gol di Venezia lo ha liberato, la catena di sinistra con Tavares funge da arma efficacissima.

Zaccagni si trova a suo agio nella Lazio di Gattuso, il tecnico biancoceleste è riuscito a creare un ambiente virtuoso e sano, fatto di aiuto reciproco e coesione. La sosta ha certamente aiutato il recupero di Zac, pronto a festeggiare un glorioso traguardo.

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