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Zaccagni e Isaksen fra i segreti di Rinolandia: i numeri non mentono

Published

4 ore ago

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Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni

La Lazio di Gattuso gioca, diverte, ma soprattutto vince in continuazione grazie anche alla verve offensiva di Zaccagni e Isaksen: i numeri dei protagonisti di Rinolandia.

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Gol e assist a grappoli per Zaccagni e Isaksen, protagonisti di Rinolandia.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui numeri di Zaccagni e Isaksen, autentici trascinatori insieme a Noslin ( e non solo) di questa Lazio inarrestabile. Due gol e cinque assist per il capitano. Tre reti e un assist per l’esterno danese. Numeri che vanno a sommarsi con le ottime prestazioni dei due calciatori, fra gli artefici maggiori di quella che è stata ribattezzata Rinolandia, rifacendosi alla celeberrima Zemanlandia.

E pensare che se Zac non avesse sbagliato il rigore contro il Sassuolo, ora staremmo parlando di numeri ancora più importanti. Il numero 10 biancoceleste non segnava su azione da 358 giorni, dal 3 novembre 2025 contro il Cagliari. Questo è un segnale incoraggiante, per aggiustare la mira sui penalty ci sarà tempo e modo.

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