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Zaccagni letale in trasferta: la missione è la rete in casa

Published

39 minuti ago

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Zaccagni Lazio Parma

Dopo essere tornato letale lontano dall’Olimpico, Mattia Zaccagni vuole tornare a esultare a casa sua: durante Lazio Parma ha l’occasione per ritrovare un gol nella Capitale, nella speranza di riconquistare quei tifosi che tristemente hanno svuotato gli spalti dello stadio.

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Lazio Parma, Zaccagni vuole il gol all’Olimpico per riconquistare i tifosi

Come ricorda il Messaggero, nelle prime sette partite la Lazio è stata la squadra che ha tirato più di tutti, ha mirato più volte lo specchio della porta, ha tentato più dribbling e creato più occasioni. E il merito è anche di capitan Zaccagni, che ha messo a segno un gol e tre assist nelle ultime tre trasferte consecutive. Ora, però, vuole tornare a essere letale anche all’Olimpico, a partire dalla partita contro il Parma. E non può essere un caso che il capitano sia stato in grado di mettersi in mostra davanti al proprio tifo, lontano dall’Olimpico. La missione, allora, è quella di riportare il pubblico amico a riempire gli spalti della casa biancoceleste, con il sogno di tornare a segnare e potersi prendere l’abbraccio della Nord.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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