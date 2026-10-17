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Sulle ali del fattore Zaccagni: la sua rinascita per tenere la Lazio in alto
Mattia Zaccagni, capitano e leader tecnico della Lazio, con Gattuso in panchina è rinato e la squadra, sempre più visceralmente, si sta legando alle giocate del dieci biancoceleste: servono le sue giocate per mantenere la squadra in alto.
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La rinascita di Zaccagni coincide con quella della Lazio
La migliore Lazio ha sempre combaciato con il miglior Zaccagni, e anche viceversa. Quando questo rapporto, in termini di prestazioni e risultati, si è iniziato a incrinare, ecco che i numeri del club sono andati in picchiata. Con Sarri il capitano biancoceleste non ha mai trovato continuità, complici infortuni e una situazione generale piuttosto asfittica. Con Rino, invece, la musica è totalmente cambiata. Il tecnico biancoceleste, non a caso, è stato il primo che ha chiamato, sinonimo di immediata voglia di plasmarlo e farlo tornare il giocatore che è sempre stato.
Zaccagni si è ravvivato con Rino in panchina, non gli pareva vero. I numeri parlano chiaro, oltre alle prestazioni che sta mostrando. Ritrovato il gol, a Venezia, ritrovata convinzione, sicurezza nei propri mezzi, gioia nel giocare e nel tornare a incidere. Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, i numeri delle prime 6 partite parlano chiaro: 18 tiri totali, più di tutti, 8 tiri in porta, sempre sopra a tutti, 9 occasioni create, 16 dribbling tentati, 21 palloni toccati nell’area avversaria. Statistiche che parlano da sole e che lo hanno ricondotto a essere quel leader in campo che è sempre stato.
Zaccagni e la sfida con la Juventus
Il miglior Zaccagni si presenta a Torino fresco della festa per le 200 presenze con la maglia della Lazio, avvenuta prima del match con il Monza. Un gol e due assist contro i bianconeri, nel suo pregresso. La rete risale alla vittoria dell’aprile 2023, Lazio Juventus 2-1. Assist per Milinkovic-Savic, poi la sua sigla sul match. Gol e assist, da sempre le sue firme, fin dai tempi del Verona: 41 le marcature e 30 assist, solo Belardi tra gli italiani vanta numeri migliori (76 gol e 45 assist).
Zaccagni e la Juve, nei numeri, ha generato questo elenco di risultati personali: quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Zaccagni a Spalletti ha regalato quel gol alla Del Piero contro la Croazia agli Europei. Domani niente regali. Nelle ultime quattro partite il capitano ha servito due assist e ha segnato il rigore col Venezia. Col Monza il gol l’ha sfiorato con un tiro a giro nel finale. Niente scuse, serviranno il miglior Zac e la migliore versione della Lazio.
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