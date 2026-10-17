Connect with us

NOTIZIE

Sulle ali del fattore Zaccagni: la sua rinascita per tenere la Lazio in alto

Published

1 ora ago

on

Zaccagni Lazio rinascita sfida Juventus

Mattia Zaccagni, capitano e leader tecnico della Lazio, con Gattuso in panchina è rinato e la squadra, sempre più visceralmente, si sta legando alle giocate del dieci biancoceleste: servono le sue giocate per mantenere la squadra in alto.

Leggi anche: Bonolis: “Laziali non lamentatevi in continuazione, godetevi questo momento”

La rinascita di Zaccagni coincide con quella della Lazio

La migliore Lazio ha sempre combaciato con il miglior Zaccagni, e anche viceversa. Quando questo rapporto, in termini di prestazioni e risultati, si è iniziato a incrinare, ecco che i numeri del club sono andati in picchiata. Con Sarri il capitano biancoceleste non ha mai trovato continuità, complici infortuni e una situazione generale piuttosto asfittica. Con Rino, invece, la musica è totalmente cambiata. Il tecnico biancoceleste, non a caso, è stato il primo che ha chiamato, sinonimo di immediata voglia di plasmarlo e farlo tornare il giocatore che è sempre stato.

Zaccagni si è ravvivato con Rino in panchina, non gli pareva vero. I numeri parlano chiaro, oltre alle prestazioni che sta mostrando. Ritrovato il gol, a Venezia, ritrovata convinzione, sicurezza nei propri mezzi, gioia nel giocare e nel tornare a incidere. Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, i numeri delle prime 6 partite parlano chiaro: 18 tiri totali, più di tutti, 8 tiri in porta, sempre sopra a tutti, 9 occasioni create, 16 dribbling tentati, 21 palloni toccati nell’area avversaria. Statistiche che parlano da sole e che lo hanno ricondotto a essere quel leader in campo che è sempre stato.

Zaccagni e la sfida con la Juventus

Il miglior Zaccagni si presenta a Torino fresco della festa per le 200 presenze con la maglia della Lazio, avvenuta prima del match con il Monza. Un gol e due assist contro i bianconeri, nel suo pregresso. La rete risale alla vittoria dell’aprile 2023, Lazio Juventus 2-1. Assist per Milinkovic-Savic, poi la sua sigla sul match. Gol e assist, da sempre le sue firme, fin dai tempi del Verona: 41 le marcature e 30 assist, solo Belardi tra gli italiani vanta numeri migliori (76 gol e 45 assist).

Zaccagni e la Juve, nei numeri, ha generato questo elenco di risultati personali: quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Zaccagni a Spalletti ha regalato quel gol alla Del Piero contro la Croazia agli Europei. Domani niente regali. Nelle ultime quattro partite il capitano ha servito due assist e ha segnato il rigore col Venezia. Col Monza il gol l’ha sfiorato con un tiro a giro nel finale. Niente scuse, serviranno il miglior Zac e la migliore versione della Lazio.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI