Zaccagni e Noslin, la Lazio si gode la coppia da record

Il tandem offensivo composto da Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin è il migliore della Serie A: nessuna coppia d’attacco del campionato italiano può vantare numeri simili a quelli dell’italiano e dell’olandese.

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Zaccagni-Nosli, la coppia è “on fire”: primi in Serie A per gol e assist

Quattro gol e due assist per Noslin, due gol e cinque assist per Zaccagni (re degli assist): sono loro le punte di diamante di Gattuso che primeggiano nella classifica delle migliori coppie offensive di Serie A per reti e passaggi decisivi, sottolinea la Repubblica. All’interno della formazione biancoceleste si colloca, appena sotto di loro, Gustav Isaksen, con tre gol e un assist. Pur mancando un bomber di razza, la cooperativa del gol di Gattuso è in grado di formare coppie offensive da primato italiano.

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