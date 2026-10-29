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Zaccagni e Noslin, la Lazio si gode la coppia da record
Il tandem offensivo composto da Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin è il migliore della Serie A: nessuna coppia d’attacco del campionato italiano può vantare numeri simili a quelli dell’italiano e dell’olandese.
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Zaccagni-Nosli, la coppia è “on fire”: primi in Serie A per gol e assist
Quattro gol e due assist per Noslin, due gol e cinque assist per Zaccagni (re degli assist): sono loro le punte di diamante di Gattuso che primeggiano nella classifica delle migliori coppie offensive di Serie A per reti e passaggi decisivi, sottolinea la Repubblica. All’interno della formazione biancoceleste si colloca, appena sotto di loro, Gustav Isaksen, con tre gol e un assist. Pur mancando un bomber di razza, la cooperativa del gol di Gattuso è in grado di formare coppie offensive da primato italiano.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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