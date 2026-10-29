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Zaccagni e Noslin, la Lazio si gode la coppia da record

Published

4 ore ago

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Zaccagni Noslin numeri

Il tandem offensivo composto da Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin è il migliore della Serie A: nessuna coppia d’attacco del campionato italiano può vantare numeri simili a quelli dell’italiano e dell’olandese.

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Zaccagni-Nosli, la coppia è “on fire”: primi in Serie A per gol e assist

Quattro gol e due assist per Noslin, due gol e cinque assist per Zaccagni (re degli assist): sono loro le punte di diamante di Gattuso che primeggiano nella classifica delle migliori coppie offensive di Serie A per reti e passaggi decisivi, sottolinea la Repubblica. All’interno della formazione biancoceleste si colloca, appena sotto di loro, Gustav Isaksen, con tre gol e un assist. Pur mancando un bomber di razza, la cooperativa del gol di Gattuso è in grado di formare coppie offensive da primato italiano.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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