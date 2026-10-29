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Zaccagni fallisce dagli undici metri: non è più una certezza dal dischetto
La scorsa stagione sembra ormai un lontano ricordo per Mattia Zaccagni: archiviate le noie fisiche, il capitano della Lazio è tornato al top della forma, anche se i due rigori sbagliati pesano sulle statistiche personali.
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Zaccagni non è più infallibile: due rigori sbagliati negli ultimi tre tirati
Come riporta il Corriere dello Sport, l’ottimo avvio stagionale di Zaccagni, caratterizzato da due gol e cinque assist, è macchiato da due errori negli ultimi tre calci di rigore tirati. L’infallibilità dimostrata in passato dagli undici metri va ora ritrovata, prima che un eventuale errore possa rivelarsi decisivo per il cammino della sua squadra.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
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|18
|8
|6
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|14
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|7
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|8
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|9
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|9
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|8
|11
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|8
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|7
|8
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|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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