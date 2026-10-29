Connect with us

NOTIZIE

Zaccagni fallisce dagli undici metri: non è più una certezza dal dischetto

Published

4 ore ago

on

Zaccagni rigori sbagliati

La scorsa stagione sembra ormai un lontano ricordo per Mattia Zaccagni: archiviate le noie fisiche, il capitano della Lazio è tornato al top della forma, anche se i due rigori sbagliati pesano sulle statistiche personali.

LEGGI ANCHE: Zaccagni e Noslin, la Lazio si gode la coppia da record

Zaccagni non è più infallibile: due rigori sbagliati negli ultimi tre tirati

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ottimo avvio stagionale di Zaccagni, caratterizzato da due gol e cinque assist, è macchiato da due errori negli ultimi tre calci di rigore tirati. L’infallibilità dimostrata in passato dagli undici metri va ora ritrovata, prima che un eventuale errore possa rivelarsi decisivo per il cammino della sua squadra.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI