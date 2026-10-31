L’effetto Gattuso rigenera Zaccagni: numeri da record e leadership ritrovata, ma niente Nazionale

Mattia Zaccagni è tornato a essere il fattore determinante della Lazio: sotto la guida di Gennaro Gattuso, il capitano biancoceleste ha ritrovato smalto, giocate decisive e una centralità assoluta, mettendosi alle spalle un periodo opaco.

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La rinascita di Zaccagni, ma manca la chiamata in Nazionale

Due reti e ben cinque assist, l’esterno della Lazio guida la classifica degli assistman dell’intero campionato, staccando rivali del calibro di Dybala e Diouf. L’ultimo turno ha regalato a Zaccagni una gioia attesa da ben 358 giorni: il ritorno al gol su azione, che mancava dal novembre 2025. Come riportato da Il Messaggero l’unica nota stonata per il leader della Lazio arriva dai rumors legati alla Nazionale. Nonostante lo status di miglior assist-man della Serie A, Zaccagni rischia l’esclusione dalle imminenti convocazioni di novembre per gli impegni di Nations League contro Belgio e Francia. Un paradosso per chi ha appena ritrovato gol, assist e se stesso, ma per ora il capitano si gode la sua maglia e una tifoseria che lo riconosce di nuovo come trascinatore vero.

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