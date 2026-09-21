Zaccagni, il rigore è il sigillo sulla rinascita

Mattia Zaccagni è rinato in laguna nello stesso stadio in cui dodici anni fa compiva l’esordio con il Venezia fra i professionisti in C: sabato il Penzo, invece, è diventato il palcoscenico sul quale il numero 10 della Lazio è tornato al gol dopo un lungo digiuno durato 120 giorni.

LEGGI ANCHE: Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato

Venezia Lazio, dopo 320 giorni Zaccagni ritrova il gol

“Il gol mi serviva” ha ammesso Zaccagni al termine della sfida, 320 giorni dopo l’ultima marcatura, messa a segno il 3 novembre contro il Cagliari. Una rete dal dischetto fondamentale non solo in termini di squadra, ma anche per reagire a un primo tempo complicato contro il Venezia e prendersi la vetta in coabitazione con Roma e Inter, sottolinea il Messaggero. Così, in un quarto d’ora Zaccagni, primo per indice di verticalità (3.16), risolve le cose: imbucata per Taylor che porta al rigore e tiro dagli undici metri realizzato. Il numero 10 trova così il terzo contributo in zona gol consecutivo, come a febbraio 2025: assist contro il Milan, assist contro l’Udinese, gol contro il Venezia. Salgono così a 52 i contributi totali dal debutto di settembre 2021, divisi in 32 gol e 20 assist: nello stesso periodo di tempo solo Ciro Immobile ha fatto meglio di lui.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP