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Zaccagni, il rigore è il sigillo sulla rinascita
Mattia Zaccagni è rinato in laguna nello stesso stadio in cui dodici anni fa compiva l’esordio con il Venezia fra i professionisti in C: sabato il Penzo, invece, è diventato il palcoscenico sul quale il numero 10 della Lazio è tornato al gol dopo un lungo digiuno durato 120 giorni.
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Venezia Lazio, dopo 320 giorni Zaccagni ritrova il gol
“Il gol mi serviva” ha ammesso Zaccagni al termine della sfida, 320 giorni dopo l’ultima marcatura, messa a segno il 3 novembre contro il Cagliari. Una rete dal dischetto fondamentale non solo in termini di squadra, ma anche per reagire a un primo tempo complicato contro il Venezia e prendersi la vetta in coabitazione con Roma e Inter, sottolinea il Messaggero. Così, in un quarto d’ora Zaccagni, primo per indice di verticalità (3.16), risolve le cose: imbucata per Taylor che porta al rigore e tiro dagli undici metri realizzato. Il numero 10 trova così il terzo contributo in zona gol consecutivo, come a febbraio 2025: assist contro il Milan, assist contro l’Udinese, gol contro il Venezia. Salgono così a 52 i contributi totali dal debutto di settembre 2021, divisi in 32 gol e 20 assist: nello stesso periodo di tempo solo Ciro Immobile ha fatto meglio di lui.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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