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Zaccagni, il rigore è il sigillo sulla rinascita

Published

4 ore ago

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Zaccagni Venezia Lazio gol

Mattia Zaccagni è rinato in laguna nello stesso stadio in cui dodici anni fa compiva l’esordio con il Venezia fra i professionisti in C: sabato il Penzo, invece, è diventato il palcoscenico sul quale il numero 10 della Lazio è tornato al gol dopo un lungo digiuno durato 120 giorni.

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Venezia Lazio, dopo 320 giorni Zaccagni ritrova il gol

“Il gol mi serviva” ha ammesso Zaccagni al termine della sfida, 320 giorni dopo l’ultima marcatura, messa a segno il 3 novembre contro il Cagliari. Una rete dal dischetto fondamentale non solo in termini di squadra, ma anche per reagire a un primo tempo complicato contro il Venezia e prendersi la vetta in coabitazione con Roma e Inter, sottolinea il Messaggero. Così, in un quarto d’ora Zaccagni, primo per indice di verticalità (3.16), risolve le cose: imbucata per Taylor che porta al rigore e tiro dagli undici metri realizzato. Il numero 10 trova così il terzo contributo in zona gol consecutivo, come a febbraio 2025: assist contro il Milan, assist contro l’Udinese, gol contro il Venezia. Salgono così a 52 i contributi totali dal debutto di settembre 2021, divisi in 32 gol e 20 assist: nello stesso periodo di tempo solo Ciro Immobile ha fatto meglio di lui.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
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