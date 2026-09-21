NOTIZIE
Zazzaroni: “Gioco, calciatori rigenerati e primo posto in classifica: complimenti Rino!”
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo lungo editoriale apparso sulle colonne del quotidiano da lui diretto, ha fatto i complimenti a Gattuso per aver rigenerato la Lazio, alcuni giocatori e per un primato in classifica del tutto inaspettato.
Leggi anche: Maldini negativo alle sostanze stupefacenti: cosa hanno detto gli esami
L’editoriale di Zazzaroni sulla Lazio di Gattuso
“La Lazio e la Roma innanzitutto. Parto con la squadra di Gattuso e non per rispettare l’ordine alfabetico: in estate nessuno immaginava che dopo 5 giornate potesse ritrovarsi in testa con merito e 13 punti su 15. Complimenti a Rino che tra duemila difficoltà non solo ambientali ha saputo rigenerare giocatori (Nuno, Noslin, Belahyane, Mandas) e classifica, mostrando un calcio efficace“.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE9 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto controllo tra giovedì e venerdì
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!