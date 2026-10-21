Zazzaroni: “Rino come Maestrelli, arrivò nello scetticismo e fece ricredere tutti”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del suo giornale ha scritto un editoriale nel quale tesse le lodi di Gattuso alla Lazio, evocando anche un paragone già richiamato da Caressa e Di Canio: quello con Tommaso Maestrelli.

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L’editoriale di Zazzaroni su Gattuso alla Lazio come Maestrelli

Un piccolo estratto: “Ai laziali dalla buona memoria e ai romantici di ogni età la partenza della Lazio di Gattuso in campionato riporta alla mente l’epopea maestrelliana. Anche Tommaso, come Rino, arrivò nello scetticismo e poi fece ricredere tutti. I tempi sono cambiati, le maglie di lanetta sono sotto le teche, Maestrelli è lì, dove ci si è guadagnati il rispetto e la gratitudine utili a non essere evocati inutilmente e la Lazio, non diamo una notizia, non vincerà il titolo.



Ma è lì. Con la sua rivoluzione insensata, con la sua anomalia evidente, con il suo tecnico sbertucciato, denigrato, fatto passare per uno all’inseguimento dell’ultimo stipendio mentre gli abbonati si contavano sulle dita di una mano, le bandiere come Romagnoli salutavano e il ritiro a Formello era stata l’occasione per confrontarsi con Ascoli e Avellino”.

E poi ancora: “Al centro di questa tempesta perfetta, d’un tratto si è palesata la bellezza. Di una squadra che gioca bene, è unitissima, si permette il lusso di spolverare gioielli trattati per mesi quando non per anni alla stregua di ex giocatori e affianca l’Inter guardando dall’alto Milan, Napoli, Juventus e – incredibile dictu – i rivali cittadini della Roma. Durerà, non durerà? Prima di fare le cassandre sarebbe utile ragionare sul fenomeno. Sulle letture aprioristiche. Sulla sottovalutazione costante di chi invece, guardandosi con onestà al proprio interno, decide di non piangere sulle difficoltà e si compatta come un’unica falange”.

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