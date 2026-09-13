Zazzaroni: “Il non progetto di Lotito per una sera guarda tutti dall’alto. Tifosi? Quasi commoventi”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del suo quotidiano ha scritto un mini editoriale su Lazio Milan, elogiando la coerenza dei tifosi biancocelesti e il primato (almeno per una sera) del non progetto di Lotito. Ecco le sue parole.

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L’editoriale di Ivan Zazzaroni su Lazio Milan

Un Zazzaroni sarcastico ma neanche troppo, riesce a mettere in fila sorprese e contraddizioni di una Lazio che sta stupendo tutti in questo avvio. Primato, temporaneo, in classifica dopo 4 giornate, 10 punti raccolti e ancora nessuna sconfitta. Un mercato a saldo zero, tutti prestiti o parametri zero, una contestazione che impazza senza soluzione di continuità e un non-progetto di Lotito che sembra ricadere sempre in piedi.

“Nel primo tempo il Milan non l’ha infatti strusciata, subendo due gol, l’energia di Frattesi, Cancellieri e Nuno Tavares e molto altro ancora. Una big, big surprise. Tant’è che sul 2-0 e senza una reazione convincente da parte di Modric e compagni, ho addirittura pensato che Lotito avesse inventato la risposta più disorientante al progetto Como, il non-progetto Lazio, entrambi vincenti”.

[…] “Il pareggio finale conserva qualcosa di prodigioso poiché consente al non-progetto Lotito di guardare per una sera dall’alto in basso il resto della compagnia: il primato provvisorio dev’essere considerato un premio al lavoro di Gattuso e di un gruppo di giocatori che hanno capito il momento e verosimilmente anche le movitazioni della protesta dei tifosi, la cui coerenza è quasi commovente: non dev’essere per niente facile vivere questa Lazio a distanza, limitandosi a scortarla fino all’Olimpico”.

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