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Zazzaroni: “Il non progetto di Lotito per una sera guarda tutti dall’alto. Tifosi? Quasi commoventi”

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3 ore ago

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del suo quotidiano ha scritto un mini editoriale su Lazio Milan, elogiando la coerenza dei tifosi biancocelesti e il primato (almeno per una sera) del non progetto di Lotito. Ecco le sue parole.

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L’editoriale di Ivan Zazzaroni su Lazio Milan

Un Zazzaroni sarcastico ma neanche troppo, riesce a mettere in fila sorprese e contraddizioni di una Lazio che sta stupendo tutti in questo avvio. Primato, temporaneo, in classifica dopo 4 giornate, 10 punti raccolti e ancora nessuna sconfitta. Un mercato a saldo zero, tutti prestiti o parametri zero, una contestazione che impazza senza soluzione di continuità e un non-progetto di Lotito che sembra ricadere sempre in piedi.

“Nel primo tempo il Milan non l’ha infatti strusciata, subendo due gol, l’energia di Frattesi, Cancellieri e Nuno Tavares e molto altro ancora. Una big, big surprise. Tant’è che sul 2-0 e senza una reazione convincente da parte di Modric e compagni, ho addirittura pensato che Lotito avesse inventato la risposta più disorientante al progetto Como, il non-progetto Lazio, entrambi vincenti”.

[…] “Il pareggio finale conserva qualcosa di prodigioso poiché consente al non-progetto Lotito di guardare per una sera dall’alto in basso il resto della compagnia: il primato provvisorio dev’essere considerato un premio al lavoro di Gattuso e di un gruppo di giocatori che hanno capito il momento e verosimilmente anche le movitazioni della protesta dei tifosi, la cui coerenza è quasi commovente: non dev’essere per niente facile vivere questa Lazio a distanza, limitandosi a scortarla fino all’Olimpico”.  

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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